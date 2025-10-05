- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
26 (29.54%)
亏损交易:
62 (70.45%)
最好交易:
117.48 USD
最差交易:
-3.76 USD
毛利:
144.20 USD (146 315 pips)
毛利亏损:
-9.80 USD (1 865 pips)
最大连续赢利:
3 (0.01 USD)
最大连续盈利:
117.48 USD (1)
夏普比率:
0.13
交易活动:
12.77%
最大入金加载:
9.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.88
长期交易:
88 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
14.71
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
5.55 USD
平均损失:
-0.16 USD
最大连续失误:
17 (-1.54 USD)
最大连续亏损:
-4.10 USD (3)
每月增长:
-5.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
7.96 USD (3.28%)
相对跌幅:
结余:
6.84% (7.96 USD)
净值:
25.59% (61.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.48 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +0.01 USD
最大连续亏损: -1.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
126%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
12
100%
88
29%
13%
14.71
1.53
USD
USD
26%
1:500