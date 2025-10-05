СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MPAA Gold H4 Apex Official Signal
ERAY GENCAY

MPAA Gold H4 Apex Official Signal

ERAY GENCAY
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 126%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
26 (29.54%)
Убыточных трейдов:
62 (70.45%)
Лучший трейд:
117.48 USD
Худший трейд:
-3.76 USD
Общая прибыль:
144.20 USD (146 315 pips)
Общий убыток:
-9.80 USD (1 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.48 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
12.77%
Макс. загрузка депозита:
9.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.88
Длинных трейдов:
88 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
14.71
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.55 USD
Средний убыток:
-0.16 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.10 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
7.96 USD (3.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.84% (7.96 USD)
По эквити:
25.59% (61.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 144K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +117.48 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.01 USD
Макс. убыток в серии: -1.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
еще 28...
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Нет отзывов
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 19:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 18:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 17:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 06:42
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 05:32
Share of trading days is too low
2025.10.07 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
