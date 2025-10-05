- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
26 (29.54%)
Убыточных трейдов:
62 (70.45%)
Лучший трейд:
117.48 USD
Худший трейд:
-3.76 USD
Общая прибыль:
144.20 USD (146 315 pips)
Общий убыток:
-9.80 USD (1 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.48 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
12.77%
Макс. загрузка депозита:
9.62%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.88
Длинных трейдов:
88 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
14.71
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
5.55 USD
Средний убыток:
-0.16 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.10 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
7.96 USD (3.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.84% (7.96 USD)
По эквити:
25.59% (61.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +117.48 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.01 USD
Макс. убыток в серии: -1.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Нет отзывов
