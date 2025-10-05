SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MPAA Gold H4 Apex Official Signal
ERAY GENCAY

MPAA Gold H4 Apex Official Signal

ERAY GENCAY
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 126%
RoboForex-Pro
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
26 (29.21%)
Negociações com perda:
63 (70.79%)
Melhor negociação:
117.48 USD
Pior negociação:
-3.76 USD
Lucro bruto:
144.20 USD (146 315 pips)
Perda bruta:
-9.83 USD (1 868 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.48 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
12.77%
Depósito máximo carregado:
9.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.82
Negociações longas:
89 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
14.67
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
5.55 USD
Perda média:
-0.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
7.99 USD (3.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.84% (7.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.59% (61.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 144K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +117.48 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +0.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Sem comentários
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 19:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 18:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 17:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 06:42
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 05:32
Share of trading days is too low
2025.10.07 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MPAA Gold H4 Apex Official Signal
30 USD por mês
126%
0
0
USD
103
USD
12
100%
89
29%
13%
14.66
1.51
USD
26%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.