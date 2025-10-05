- Crescimento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
26 (29.21%)
Negociações com perda:
63 (70.79%)
Melhor negociação:
117.48 USD
Pior negociação:
-3.76 USD
Lucro bruto:
144.20 USD (146 315 pips)
Perda bruta:
-9.83 USD (1 868 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.48 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
12.77%
Depósito máximo carregado:
9.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.82
Negociações longas:
89 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
14.67
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
5.55 USD
Perda média:
-0.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.10 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
7.99 USD (3.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.84% (7.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.59% (61.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
