ERAY GENCAY

MPAA Gold H4 Apex Official Signal

ERAY GENCAY
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 126%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
27 (29.67%)
Verlusttrades:
64 (70.33%)
Bester Trade:
117.48 USD
Schlechtester Trade:
-3.76 USD
Bruttoprofit:
144.20 USD (146 315 pips)
Bruttoverlust:
-9.87 USD (1 871 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (0.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.48 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
11.62%
Max deposit load:
9.62%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.73
Long-Positionen:
91 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
14.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.10 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-5.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
8.03 USD (3.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.84% (7.96 USD)
Kapital:
25.59% (61.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 144K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +117.48 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
noch 28 ...
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Keine Bewertungen
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 19:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 18:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 17:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 06:42
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 05:32
Share of trading days is too low
2025.10.07 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
