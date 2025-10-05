- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
89
利益トレード:
26 (29.21%)
損失トレード:
63 (70.79%)
ベストトレード:
117.48 USD
最悪のトレード:
-3.76 USD
総利益:
144.20 USD (146 315 pips)
総損失:
-9.83 USD (1 868 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.01 USD)
最大連続利益:
117.48 USD (1)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
12.77%
最大入金額:
9.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.82
長いトレード:
89 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
14.67
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
5.55 USD
平均損失:
-0.16 USD
最大連続の負け:
17 (-1.54 USD)
最大連続損失:
-4.10 USD (3)
月間成長:
-5.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
7.99 USD (3.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.84% (7.96 USD)
エクイティによる:
25.59% (61.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +117.48 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.01 USD
最大連続損失: -1.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
