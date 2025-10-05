- Incremento
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
26 (29.21%)
Transacciones Irrentables:
63 (70.79%)
Mejor transacción:
117.48 USD
Peor transacción:
-3.76 USD
Beneficio Bruto:
144.20 USD (146 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.83 USD (1 868 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (0.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.48 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
12.77%
Carga máxima del depósito:
9.62%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
16.82
Transacciones Largas:
89 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
14.67
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
5.55 USD
Pérdidas medias:
-0.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
7.99 USD (3.30%)
Reducción relativa:
De balance:
6.84% (7.96 USD)
De fondos:
25.59% (61.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|144K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +117.48 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +0.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
otros 28...
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
126%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
12
100%
89
29%
13%
14.66
1.51
USD
USD
26%
1:500