SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MPAA Gold H4 Apex Official Signal
ERAY GENCAY

MPAA Gold H4 Apex Official Signal

ERAY GENCAY
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 126%
RoboForex-Pro
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
26 (29.21%)
Transacciones Irrentables:
63 (70.79%)
Mejor transacción:
117.48 USD
Peor transacción:
-3.76 USD
Beneficio Bruto:
144.20 USD (146 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.83 USD (1 868 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (0.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.48 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
12.77%
Carga máxima del depósito:
9.62%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
16.82
Transacciones Largas:
89 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
14.67
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
5.55 USD
Pérdidas medias:
-0.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.10 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
7.99 USD (3.30%)
Reducción relativa:
De balance:
6.84% (7.96 USD)
De fondos:
25.59% (61.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 144K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +117.48 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +0.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
otros 28...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Official live account running the MPAA Gold H4 Apex Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2005.
No hay comentarios
2025.12.15 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 14:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 19:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 18:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 17:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 06:42
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 05:32
Share of trading days is too low
2025.10.07 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MPAA Gold H4 Apex Official Signal
30 USD al mes
126%
0
0
USD
103
USD
12
100%
89
29%
13%
14.66
1.51
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.