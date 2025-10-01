- 成长
交易:
225
盈利交易:
158 (70.22%)
亏损交易:
67 (29.78%)
最好交易:
148.12 USD
最差交易:
-165.00 USD
毛利:
4 251.51 USD (27 303 pips)
毛利亏损:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
最大连续赢利:
20 (273.43 USD)
最大连续盈利:
692.04 USD (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
54.10%
最大入金加载:
90.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.27
长期交易:
69 (30.67%)
短期交易:
156 (69.33%)
利润因子:
1.74
预期回报:
8.02 USD
平均利润:
26.91 USD
平均损失:
-36.52 USD
最大连续失误:
7 (-551.60 USD)
最大连续亏损:
-551.60 USD (7)
每月增长:
8.19%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
551.60 USD (20.24%)
相对跌幅:
结余:
6.61% (99.00 USD)
净值:
6.33% (94.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|224
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|BTCUSD
|-2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.12 USD
最差交易: -165 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +273.43 USD
最大连续亏损: -551.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
119%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
13
37%
225
70%
54%
1.73
8.02
USD
USD
7%
1:27