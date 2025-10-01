- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
226
Negociações com lucro:
159 (70.35%)
Negociações com perda:
67 (29.65%)
Melhor negociação:
148.12 USD
Pior negociação:
-165.00 USD
Lucro bruto:
4 310.31 USD (27 512 pips)
Perda bruta:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (273.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
692.04 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
54.10%
Depósito máximo carregado:
90.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
69 (30.53%)
Negociações curtas:
157 (69.47%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
8.24 USD
Lucro médio:
27.11 USD
Perda média:
-36.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-551.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.60 USD (7)
Crescimento mensal:
7.90%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
551.60 USD (20.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.61% (99.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.33% (94.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|225
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.9K
|BTCUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|16K
|BTCUSD
|-2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.12 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +273.43 USD
Máxima perda consecutiva: -551.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
496 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
121%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
13
37%
226
70%
54%
1.76
8.24
USD
USD
7%
1:27