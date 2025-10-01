SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TCD FUND
Cong Dat Trinh

TCD FUND

Cong Dat Trinh
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
Exness-Real
1:27
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
226
Negociações com lucro:
159 (70.35%)
Negociações com perda:
67 (29.65%)
Melhor negociação:
148.12 USD
Pior negociação:
-165.00 USD
Lucro bruto:
4 310.31 USD (27 512 pips)
Perda bruta:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (273.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
692.04 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
54.10%
Depósito máximo carregado:
90.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
69 (30.53%)
Negociações curtas:
157 (69.47%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
8.24 USD
Lucro médio:
27.11 USD
Perda média:
-36.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-551.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-551.60 USD (7)
Crescimento mensal:
7.90%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
551.60 USD (20.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.61% (99.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.33% (94.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 225
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.9K
BTCUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 16K
BTCUSD -2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +148.12 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +273.43 USD
Máxima perda consecutiva: -551.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
Exness-Real20
0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
496 mais ...
Sem comentários
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:27 - 1:50
2025.10.30 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 02:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
