El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JFD-Live02 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 4 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 2 EarnBroker-Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 21 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 27 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 IMMFX-Real 0.00 × 3 VantageInternational-Live 4 0.00 × 29 ForexChief-Demo 0.00 × 3 Exness-Real20 0.00 × 17 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 FOXMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real30 0.00 × 1 QuantixFS-Live2 0.00 × 1 otros 496... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada