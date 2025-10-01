SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TCD FUND
Cong Dat Trinh

TCD FUND

Cong Dat Trinh
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2025 121%
Exness-Real
1:27
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
226
Transacciones Rentables:
159 (70.35%)
Transacciones Irrentables:
67 (29.65%)
Mejor transacción:
148.12 USD
Peor transacción:
-165.00 USD
Beneficio Bruto:
4 310.31 USD (27 512 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (273.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
692.04 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
54.10%
Carga máxima del depósito:
90.36%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
3.38
Transacciones Largas:
69 (30.53%)
Transacciones Cortas:
157 (69.47%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
8.24 USD
Beneficio medio:
27.11 USD
Pérdidas medias:
-36.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-551.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.60 USD (7)
Crecimiento al mes:
7.90%
Trading algorítmico:
37%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
551.60 USD (20.24%)
Reducción relativa:
De balance:
6.61% (99.00 USD)
De fondos:
6.33% (94.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 225
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1.9K
BTCUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 16K
BTCUSD -2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +148.12 USD
Peor transacción: -165 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +273.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -551.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
Exness-Real20
0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
otros 496...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:27 - 1:50
2025.10.30 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 02:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TCD FUND
5000 USD al mes
121%
0
0
USD
9.6K
USD
13
37%
226
70%
54%
1.76
8.24
USD
7%
1:27
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.