- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
159 (70.35%)
損失トレード:
67 (29.65%)
ベストトレード:
148.12 USD
最悪のトレード:
-165.00 USD
総利益:
4 310.31 USD (27 512 pips)
総損失:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
最大連続の勝ち:
20 (273.43 USD)
最大連続利益:
692.04 USD (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
54.10%
最大入金額:
90.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.38
長いトレード:
69 (30.53%)
短いトレード:
157 (69.47%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
8.24 USD
平均利益:
27.11 USD
平均損失:
-36.52 USD
最大連続の負け:
7 (-551.60 USD)
最大連続損失:
-551.60 USD (7)
月間成長:
6.28%
年間予想:
76.23%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
551.60 USD (20.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.61% (99.00 USD)
エクイティによる:
6.33% (94.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|225
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.9K
|BTCUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|16K
|BTCUSD
|-2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.12 USD
最悪のトレード: -165 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +273.43 USD
最大連続損失: -551.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
