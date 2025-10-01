SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TCD FUND
Cong Dat Trinh

TCD FUND

Cong Dat Trinh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 121%
Exness-Real
1:27
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
226
Gewinntrades:
159 (70.35%)
Verlusttrades:
67 (29.65%)
Bester Trade:
148.12 USD
Schlechtester Trade:
-165.00 USD
Bruttoprofit:
4 310.31 USD (27 512 pips)
Bruttoverlust:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (273.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
692.04 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
54.10%
Max deposit load:
90.36%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
3.38
Long-Positionen:
69 (30.53%)
Short-Positionen:
157 (69.47%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
8.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-551.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-551.60 USD (7)
Wachstum pro Monat :
6.28%
Jahresprognose:
76.23%
Algo-Trading:
37%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
551.60 USD (20.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.61% (99.00 USD)
Kapital:
6.33% (94.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 225
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.9K
BTCUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 16K
BTCUSD -2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +148.12 USD
Schlechtester Trade: -165 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +273.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -551.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
Exness-Real20
0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
noch 496 ...
Keine Bewertungen
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:27 - 1:50
2025.10.30 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 02:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
