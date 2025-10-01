- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
157 (70.08%)
Убыточных трейдов:
67 (29.91%)
Лучший трейд:
148.12 USD
Худший трейд:
-165.00 USD
Общая прибыль:
4 241.43 USD (27 268 pips)
Общий убыток:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (273.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
692.04 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
54.10%
Макс. загрузка депозита:
90.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
68 (30.36%)
Коротких трейдов:
156 (69.64%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
8.01 USD
Средняя прибыль:
27.02 USD
Средний убыток:
-36.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-551.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.60 USD (7)
Прирост в месяц:
10.68%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
551.60 USD (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.61% (99.00 USD)
По эквити:
6.33% (94.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|223
|BTCUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|BTCUSD
|-2.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.12 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +273.43 USD
Макс. убыток в серии: -551.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
JFD-Live02
|0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
Eightcap-Real
|0.00 × 1
LandFX-Live
|0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
IMMFX-Real
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
Exness-Real20
|0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real30
|0.00 × 1
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
еще 496...
