Cong Dat Trinh

TCD FUND

Cong Dat Trinh
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 119%
Exness-Real
1:27
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
157 (70.08%)
Убыточных трейдов:
67 (29.91%)
Лучший трейд:
148.12 USD
Худший трейд:
-165.00 USD
Общая прибыль:
4 241.43 USD (27 268 pips)
Общий убыток:
-2 447.17 USD (14 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (273.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
692.04 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
54.10%
Макс. загрузка депозита:
90.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.25
Длинных трейдов:
68 (30.36%)
Коротких трейдов:
156 (69.64%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
8.01 USD
Средняя прибыль:
27.02 USD
Средний убыток:
-36.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-551.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-551.60 USD (7)
Прирост в месяц:
10.68%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
551.60 USD (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.61% (99.00 USD)
По эквити:
6.33% (94.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 223
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.8K
BTCUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
BTCUSD -2.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.12 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +273.43 USD
Макс. убыток в серии: -551.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
Exness-Real20
0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:27 - 1:50
2025.10.30 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 04:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 02:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.