- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
116 (72.95%)
亏损交易:
43 (27.04%)
最好交易:
25.68 USD
最差交易:
-24.55 USD
毛利:
365.19 USD (14 914 pips)
毛利亏损:
-130.09 USD (7 950 pips)
最大连续赢利:
12 (18.12 USD)
最大连续盈利:
42.28 USD (2)
夏普比率:
0.32
交易活动:
22.52%
最大入金加载:
18.21%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
5.65
长期交易:
86 (54.09%)
短期交易:
73 (45.91%)
利润因子:
2.81
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
3.15 USD
平均损失:
-3.03 USD
最大连续失误:
2 (-41.59 USD)
最大连续亏损:
-41.59 USD (2)
每月增长:
11.29%
年度预测:
137.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.59 USD (5.90%)
相对跌幅:
结余:
5.90% (41.59 USD)
净值:
22.20% (152.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD#
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.68 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +18.12 USD
最大连续亏损: -41.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
735
USD
USD
14
100%
159
72%
23%
2.80
1.48
USD
USD
22%
1:500