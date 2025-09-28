- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
29 (70.73%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (29.27%)
En iyi işlem:
7.95 USD
En kötü işlem:
-4.88 USD
Brüt kâr:
74.34 USD (3 595 pips)
Brüt zarar:
-18.82 USD (1 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
75.50%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.38
Alış işlemleri:
28 (68.29%)
Satış işlemleri:
13 (31.71%)
Kâr faktörü:
3.95
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-1.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.88 USD (1)
Aylık büyüme:
11.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.88 USD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (4.88 USD)
Varlığa göre:
0.60% (3.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD#
|56
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD#
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.95 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
