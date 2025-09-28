- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
29 (70.73%)
Loss Trade:
12 (29.27%)
Best Trade:
7.95 USD
Worst Trade:
-4.88 USD
Profitto lordo:
74.34 USD (3 595 pips)
Perdita lorda:
-18.82 USD (1 584 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
75.50%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.38
Long Trade:
28 (68.29%)
Short Trade:
13 (31.71%)
Fattore di profitto:
3.95
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-1.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.88 USD (1)
Crescita mensile:
11.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.88 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (4.88 USD)
Per equità:
0.60% (3.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD#
|56
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD#
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.95 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
556
USD
USD
3
100%
41
70%
76%
3.95
1.35
USD
USD
1%
1:500