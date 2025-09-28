- Crescimento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
116 (72.95%)
Negociações com perda:
43 (27.04%)
Melhor negociação:
25.68 USD
Pior negociação:
-24.55 USD
Lucro bruto:
365.19 USD (14 914 pips)
Perda bruta:
-130.09 USD (7 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (18.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.28 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
22.52%
Depósito máximo carregado:
18.21%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.65
Negociações longas:
86 (54.09%)
Negociações curtas:
73 (45.91%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.15 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.59 USD (2)
Crescimento mensal:
11.29%
Previsão anual:
137.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.59 USD (5.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.90% (41.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.20% (152.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD#
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.68 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.12 USD
Máxima perda consecutiva: -41.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
