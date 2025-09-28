SinaisSeções
Mila Ghansyambhai

FX Cable

Mila Ghansyambhai
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 47%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
159
Negociações com lucro:
116 (72.95%)
Negociações com perda:
43 (27.04%)
Melhor negociação:
25.68 USD
Pior negociação:
-24.55 USD
Lucro bruto:
365.19 USD (14 914 pips)
Perda bruta:
-130.09 USD (7 950 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (18.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.28 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
22.52%
Depósito máximo carregado:
18.21%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.65
Negociações longas:
86 (54.09%)
Negociações curtas:
73 (45.91%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
3.15 USD
Perda média:
-3.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-41.59 USD (2)
Crescimento mensal:
11.29%
Previsão anual:
137.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.59 USD (5.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.90% (41.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.20% (152.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD# 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD# 235
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD# 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.68 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.12 USD
Máxima perda consecutiva: -41.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
Sem comentários
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 00:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
