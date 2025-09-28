- 자본
- 축소
트레이드:
159
이익 거래:
116 (72.95%)
손실 거래:
43 (27.04%)
최고의 거래:
25.68 USD
최악의 거래:
-24.55 USD
총 수익:
365.19 USD (14 914 pips)
총 손실:
-130.09 USD (7 950 pips)
연속 최대 이익:
12 (18.12 USD)
연속 최대 이익:
42.28 USD (2)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
18.86%
최대 입금량:
18.21%
최근 거래:
20 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.65
롱(주식매수):
86 (54.09%)
숏(주식차입매도):
73 (45.91%)
수익 요인:
2.81
기대수익:
1.48 USD
평균 이익:
3.15 USD
평균 손실:
-3.03 USD
연속 최대 손실:
2 (-41.59 USD)
연속 최대 손실:
-41.59 USD (2)
월별 성장률:
4.99%
연간 예측:
60.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.59 USD (5.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.90% (41.59 USD)
자본금별:
22.20% (152.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD#
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.68 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +18.12 USD
연속 최대 손실: -41.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
리뷰 없음
