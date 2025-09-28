- Прирост
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
116 (72.95%)
Убыточных трейдов:
43 (27.04%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-24.55 USD
Общая прибыль:
365.19 USD (14 914 pips)
Общий убыток:
-130.09 USD (7 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (18.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
22.52%
Макс. загрузка депозита:
18.21%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
86 (54.09%)
Коротких трейдов:
73 (45.91%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
3.15 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.59 USD (2)
Прирост в месяц:
11.29%
Годовой прогноз:
137.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.59 USD (5.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.90% (41.59 USD)
По эквити:
22.20% (152.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD#
|235
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.12 USD
Макс. убыток в серии: -41.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
