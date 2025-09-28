СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FX Cable
Mila Ghansyambhai

FX Cable

Mila Ghansyambhai
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
116 (72.95%)
Убыточных трейдов:
43 (27.04%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-24.55 USD
Общая прибыль:
365.19 USD (14 914 pips)
Общий убыток:
-130.09 USD (7 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (18.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.28 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
22.52%
Макс. загрузка депозита:
18.21%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
5.65
Длинных трейдов:
86 (54.09%)
Коротких трейдов:
73 (45.91%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
3.15 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.59 USD (2)
Прирост в месяц:
11.29%
Годовой прогноз:
137.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.59 USD (5.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.90% (41.59 USD)
По эквити:
22.20% (152.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 159
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 235
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.12 USD
Макс. убыток в серии: -41.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Algorithmic strategy for GBP/USD (Cable) with proven low drawdown. Designed for consistent returns, disciplined trading, and long-term growth with strict risk control.”
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 00:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX Cable
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
735
USD
14
100%
159
72%
23%
2.80
1.48
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.