信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CONTAPAM
Luisfer Fernando Diniz Ribeiro

CONTAPAM

Luisfer Fernando Diniz Ribeiro
0条评论
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -22%
ATFXGM21-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
160
盈利交易:
93 (58.12%)
亏损交易:
67 (41.88%)
最好交易:
22.98 USD
最差交易:
-32.13 USD
毛利:
280.87 USD (35 316 pips)
毛利亏损:
-396.79 USD (46 698 pips)
最大连续赢利:
19 (68.97 USD)
最大连续盈利:
68.97 USD (19)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
97.72%
最大入金加载:
19.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.79
长期交易:
81 (50.63%)
短期交易:
79 (49.38%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-0.72 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-5.92 USD
最大连续失误:
7 (-25.27 USD)
最大连续亏损:
-54.23 USD (2)
每月增长:
-7.56%
年度预测:
-91.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
115.92 USD
最大值:
146.48 USD (52.21%)
相对跌幅:
结余:
27.67% (146.78 USD)
净值:
21.28% (104.99 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 15
EURAUD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
GER30 4
USDCHF 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
GBPJPY 3
NAS100 3
AUDJPY 3
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -37
EURUSD -10
EURAUD -94
GBPAUD -35
USDCAD 5
EURJPY -9
CADJPY 12
GBPUSD 12
NZDUSD -21
EURNZD 7
GER30 0
USDCHF -4
USDJPY 19
CHFJPY 11
EURCHF 5
GBPJPY 12
NAS100 -1
AUDJPY 1
EURCAD -4
AUDCAD 2
EURGBP 5
GBPCAD 8
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -647
EURAUD -14K
GBPAUD -5.2K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.1K
CADJPY 2.2K
GBPUSD 1.3K
NZDUSD -2.1K
EURNZD 1.5K
GER30 38
USDCHF -12
USDJPY 2.8K
CHFJPY 1.7K
EURCHF 498
GBPJPY 1.9K
NAS100 -32
AUDJPY 215
EURCAD -537
AUDCAD 377
EURGBP 373
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.98 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +68.97 USD
最大连续亏损: -25.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM21-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Conta pam atfx
没有评论
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 22:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.20 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CONTAPAM
每月30 USD
-22%
0
0
USD
384
USD
15
0%
160
58%
98%
0.70
-0.72
USD
28%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载