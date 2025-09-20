- 成长
交易:
160
盈利交易:
93 (58.12%)
亏损交易:
67 (41.88%)
最好交易:
22.98 USD
最差交易:
-32.13 USD
毛利:
280.87 USD (35 316 pips)
毛利亏损:
-396.79 USD (46 698 pips)
最大连续赢利:
19 (68.97 USD)
最大连续盈利:
68.97 USD (19)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
97.72%
最大入金加载:
19.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.79
长期交易:
81 (50.63%)
短期交易:
79 (49.38%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-0.72 USD
平均利润:
3.02 USD
平均损失:
-5.92 USD
最大连续失误:
7 (-25.27 USD)
最大连续亏损:
-54.23 USD (2)
每月增长:
-7.56%
年度预测:
-91.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
115.92 USD
最大值:
146.48 USD (52.21%)
相对跌幅:
结余:
27.67% (146.78 USD)
净值:
21.28% (104.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|15
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURNZD
|5
|GER30
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100
|3
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|-10
|EURAUD
|-94
|GBPAUD
|-35
|USDCAD
|5
|EURJPY
|-9
|CADJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|-21
|EURNZD
|7
|GER30
|0
|USDCHF
|-4
|USDJPY
|19
|CHFJPY
|11
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|12
|NAS100
|-1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-4
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3K
|EURUSD
|-647
|EURAUD
|-14K
|GBPAUD
|-5.2K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|CADJPY
|2.2K
|GBPUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-2.1K
|EURNZD
|1.5K
|GER30
|38
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|1.7K
|EURCHF
|498
|GBPJPY
|1.9K
|NAS100
|-32
|AUDJPY
|215
|EURCAD
|-537
|AUDCAD
|377
|EURGBP
|373
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|156
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +22.98 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +68.97 USD
最大连续亏损: -25.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM21-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
