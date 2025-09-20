SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / CONTAPAM
Luisfer Fernando Diniz Ribeiro

CONTAPAM

Luisfer Fernando Diniz Ribeiro
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
160
Transacciones Rentables:
93 (58.12%)
Transacciones Irrentables:
67 (41.88%)
Mejor transacción:
22.98 USD
Peor transacción:
-32.13 USD
Beneficio Bruto:
280.87 USD (35 316 pips)
Pérdidas Brutas:
-396.79 USD (46 698 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (68.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
68.97 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
97.72%
Carga máxima del depósito:
19.14%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
81 (50.63%)
Transacciones Cortas:
79 (49.38%)
Factor de Beneficio:
0.71
Beneficio Esperado:
-0.72 USD
Beneficio medio:
3.02 USD
Pérdidas medias:
-5.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-25.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.23 USD (2)
Crecimiento al mes:
-7.56%
Pronóstico anual:
-91.68%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
115.92 USD
Máxima:
146.48 USD (52.21%)
Reducción relativa:
De balance:
27.67% (146.78 USD)
De fondos:
21.28% (104.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 15
EURAUD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
GER30 4
USDCHF 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
GBPJPY 3
NAS100 3
AUDJPY 3
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -37
EURUSD -10
EURAUD -94
GBPAUD -35
USDCAD 5
EURJPY -9
CADJPY 12
GBPUSD 12
NZDUSD -21
EURNZD 7
GER30 0
USDCHF -4
USDJPY 19
CHFJPY 11
EURCHF 5
GBPJPY 12
NAS100 -1
AUDJPY 1
EURCAD -4
AUDCAD 2
EURGBP 5
GBPCAD 8
AUDCHF 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -647
EURAUD -14K
GBPAUD -5.2K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.1K
CADJPY 2.2K
GBPUSD 1.3K
NZDUSD -2.1K
EURNZD 1.5K
GER30 38
USDCHF -12
USDJPY 2.8K
CHFJPY 1.7K
EURCHF 498
GBPJPY 1.9K
NAS100 -32
AUDJPY 215
EURCAD -537
AUDCAD 377
EURGBP 373
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 156
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.98 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +68.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ATFXGM21-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Conta pam atfx
No hay comentarios
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 22:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.20 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
