SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CONTAPAM
Luisfer Fernando Diniz Ribeiro

CONTAPAM

Luisfer Fernando Diniz Ribeiro
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
ATFXGM21-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
93 (58.12%)
Negociações com perda:
67 (41.88%)
Melhor negociação:
22.98 USD
Pior negociação:
-32.13 USD
Lucro bruto:
280.87 USD (35 316 pips)
Perda bruta:
-396.79 USD (46 698 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (68.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.97 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
97.72%
Depósito máximo carregado:
19.14%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
81 (50.63%)
Negociações curtas:
79 (49.38%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.72 USD
Lucro médio:
3.02 USD
Perda média:
-5.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-25.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.23 USD (2)
Crescimento mensal:
-7.56%
Previsão anual:
-91.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
115.92 USD
Máximo:
146.48 USD (52.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.67% (146.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.28% (104.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 15
EURAUD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
GER30 4
USDCHF 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
GBPJPY 3
NAS100 3
AUDJPY 3
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -37
EURUSD -10
EURAUD -94
GBPAUD -35
USDCAD 5
EURJPY -9
CADJPY 12
GBPUSD 12
NZDUSD -21
EURNZD 7
GER30 0
USDCHF -4
USDJPY 19
CHFJPY 11
EURCHF 5
GBPJPY 12
NAS100 -1
AUDJPY 1
EURCAD -4
AUDCAD 2
EURGBP 5
GBPCAD 8
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -647
EURAUD -14K
GBPAUD -5.2K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.1K
CADJPY 2.2K
GBPUSD 1.3K
NZDUSD -2.1K
EURNZD 1.5K
GER30 38
USDCHF -12
USDJPY 2.8K
CHFJPY 1.7K
EURCHF 498
GBPJPY 1.9K
NAS100 -32
AUDJPY 215
EURCAD -537
AUDCAD 377
EURGBP 373
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.98 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +68.97 USD
Máxima perda consecutiva: -25.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM21-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Conta pam atfx
Sem comentários
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 22:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.20 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CONTAPAM
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
384
USD
15
0%
160
58%
98%
0.70
-0.72
USD
28%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.