- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
93 (58.12%)
損失トレード:
67 (41.88%)
ベストトレード:
22.98 USD
最悪のトレード:
-32.13 USD
総利益:
280.87 USD (35 316 pips)
総損失:
-396.79 USD (46 698 pips)
最大連続の勝ち:
19 (68.97 USD)
最大連続利益:
68.97 USD (19)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
97.72%
最大入金額:
19.14%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
81 (50.63%)
短いトレード:
79 (49.38%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.72 USD
平均利益:
3.02 USD
平均損失:
-5.92 USD
最大連続の負け:
7 (-25.27 USD)
最大連続損失:
-54.23 USD (2)
月間成長:
-7.56%
年間予想:
-91.68%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.92 USD
最大の:
146.48 USD (52.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.67% (146.78 USD)
エクイティによる:
21.28% (104.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|15
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURNZD
|5
|GER30
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100
|3
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|-10
|EURAUD
|-94
|GBPAUD
|-35
|USDCAD
|5
|EURJPY
|-9
|CADJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|-21
|EURNZD
|7
|GER30
|0
|USDCHF
|-4
|USDJPY
|19
|CHFJPY
|11
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|12
|NAS100
|-1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-4
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3K
|EURUSD
|-647
|EURAUD
|-14K
|GBPAUD
|-5.2K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|CADJPY
|2.2K
|GBPUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-2.1K
|EURNZD
|1.5K
|GER30
|38
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|1.7K
|EURCHF
|498
|GBPJPY
|1.9K
|NAS100
|-32
|AUDJPY
|215
|EURCAD
|-537
|AUDCAD
|377
|EURGBP
|373
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|156
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.98 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +68.97 USD
最大連続損失: -25.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM21-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Conta pam atfx
レバレッジ
30 USD/月
-22%
0
0
USD
USD
384
USD
USD
15
0%
160
58%
98%
0.70
-0.72
USD
USD
28%
1:200