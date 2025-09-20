SignaleKategorien
Luisfer Fernando Diniz Ribeiro

CONTAPAM

Luisfer Fernando Diniz Ribeiro
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -22%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
93 (58.12%)
Verlusttrades:
67 (41.88%)
Bester Trade:
22.98 USD
Schlechtester Trade:
-32.13 USD
Bruttoprofit:
280.87 USD (35 316 pips)
Bruttoverlust:
-396.79 USD (46 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (68.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.97 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
97.72%
Max deposit load:
19.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.79
Long-Positionen:
81 (50.63%)
Short-Positionen:
79 (49.38%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-25.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.23 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-7.56%
Jahresprognose:
-91.68%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.92 USD
Maximaler:
146.48 USD (52.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.67% (146.78 USD)
Kapital:
21.28% (104.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 15
EURAUD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
GER30 4
USDCHF 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
GBPJPY 3
NAS100 3
AUDJPY 3
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -37
EURUSD -10
EURAUD -94
GBPAUD -35
USDCAD 5
EURJPY -9
CADJPY 12
GBPUSD 12
NZDUSD -21
EURNZD 7
GER30 0
USDCHF -4
USDJPY 19
CHFJPY 11
EURCHF 5
GBPJPY 12
NAS100 -1
AUDJPY 1
EURCAD -4
AUDCAD 2
EURGBP 5
GBPCAD 8
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -647
EURAUD -14K
GBPAUD -5.2K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.1K
CADJPY 2.2K
GBPUSD 1.3K
NZDUSD -2.1K
EURNZD 1.5K
GER30 38
USDCHF -12
USDJPY 2.8K
CHFJPY 1.7K
EURCHF 498
GBPJPY 1.9K
NAS100 -32
AUDJPY 215
EURCAD -537
AUDCAD 377
EURGBP 373
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.98 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM21-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Conta pam atfx
Keine Bewertungen
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 22:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.20 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
