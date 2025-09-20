- 자본
- 축소
트레이드:
160
이익 거래:
93 (58.12%)
손실 거래:
67 (41.88%)
최고의 거래:
22.98 USD
최악의 거래:
-32.13 USD
총 수익:
280.87 USD (35 316 pips)
총 손실:
-396.79 USD (46 698 pips)
연속 최대 이익:
19 (68.97 USD)
연속 최대 이익:
68.97 USD (19)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
88.12%
최대 입금량:
19.14%
최근 거래:
14 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
81 (50.63%)
숏(주식차입매도):
79 (49.38%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-0.72 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-5.92 USD
연속 최대 손실:
7 (-25.27 USD)
연속 최대 손실:
-54.23 USD (2)
월별 성장률:
-9.75%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
115.92 USD
최대한의:
146.48 USD (52.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.67% (146.78 USD)
자본금별:
21.28% (104.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|15
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURNZD
|5
|GER30
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100
|3
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|-10
|EURAUD
|-94
|GBPAUD
|-35
|USDCAD
|5
|EURJPY
|-9
|CADJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|-21
|EURNZD
|7
|GER30
|0
|USDCHF
|-4
|USDJPY
|19
|CHFJPY
|11
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|12
|NAS100
|-1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-4
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3K
|EURUSD
|-647
|EURAUD
|-14K
|GBPAUD
|-5.2K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|CADJPY
|2.2K
|GBPUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-2.1K
|EURNZD
|1.5K
|GER30
|38
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|1.7K
|EURCHF
|498
|GBPJPY
|1.9K
|NAS100
|-32
|AUDJPY
|215
|EURCAD
|-537
|AUDCAD
|377
|EURGBP
|373
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.98 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +68.97 USD
연속 최대 손실: -25.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM21-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Conta pam atfx
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-22%
0
0
USD
USD
384
USD
USD
15
0%
160
58%
88%
0.70
-0.72
USD
USD
28%
1:200