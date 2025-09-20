СигналыРазделы
Luisfer Fernando Diniz Ribeiro

CONTAPAM

Luisfer Fernando Diniz Ribeiro
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
ATFXGM21-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
160
Прибыльных трейдов:
93 (58.12%)
Убыточных трейдов:
67 (41.88%)
Лучший трейд:
22.98 USD
Худший трейд:
-32.13 USD
Общая прибыль:
280.87 USD (35 316 pips)
Общий убыток:
-396.79 USD (46 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (68.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.97 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
19.14%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
81 (50.63%)
Коротких трейдов:
79 (49.38%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-0.72 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-5.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.23 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.56%
Годовой прогноз:
-91.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.92 USD
Максимальная:
146.48 USD (52.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.67% (146.78 USD)
По эквити:
21.28% (104.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 15
EURAUD 10
GBPAUD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
GER30 4
USDCHF 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
EURCHF 3
GBPJPY 3
NAS100 3
AUDJPY 3
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -37
EURUSD -10
EURAUD -94
GBPAUD -35
USDCAD 5
EURJPY -9
CADJPY 12
GBPUSD 12
NZDUSD -21
EURNZD 7
GER30 0
USDCHF -4
USDJPY 19
CHFJPY 11
EURCHF 5
GBPJPY 12
NAS100 -1
AUDJPY 1
EURCAD -4
AUDCAD 2
EURGBP 5
GBPCAD 8
AUDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -647
EURAUD -14K
GBPAUD -5.2K
USDCAD 1.1K
EURJPY -1.1K
CADJPY 2.2K
GBPUSD 1.3K
NZDUSD -2.1K
EURNZD 1.5K
GER30 38
USDCHF -12
USDJPY 2.8K
CHFJPY 1.7K
EURCHF 498
GBPJPY 1.9K
NAS100 -32
AUDJPY 215
EURCAD -537
AUDCAD 377
EURGBP 373
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.98 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.97 USD
Макс. убыток в серии: -25.27 USD

Conta pam atfx
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 22:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 22:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.20 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

