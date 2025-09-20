- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
160
Прибыльных трейдов:
93 (58.12%)
Убыточных трейдов:
67 (41.88%)
Лучший трейд:
22.98 USD
Худший трейд:
-32.13 USD
Общая прибыль:
280.87 USD (35 316 pips)
Общий убыток:
-396.79 USD (46 698 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (68.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.97 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
97.72%
Макс. загрузка депозита:
19.14%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
81 (50.63%)
Коротких трейдов:
79 (49.38%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-0.72 USD
Средняя прибыль:
3.02 USD
Средний убыток:
-5.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-25.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.23 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.56%
Годовой прогноз:
-91.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.92 USD
Максимальная:
146.48 USD (52.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.67% (146.78 USD)
По эквити:
21.28% (104.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|15
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|6
|EURNZD
|5
|GER30
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURCHF
|3
|GBPJPY
|3
|NAS100
|3
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|-10
|EURAUD
|-94
|GBPAUD
|-35
|USDCAD
|5
|EURJPY
|-9
|CADJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDUSD
|-21
|EURNZD
|7
|GER30
|0
|USDCHF
|-4
|USDJPY
|19
|CHFJPY
|11
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|12
|NAS100
|-1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|-4
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3K
|EURUSD
|-647
|EURAUD
|-14K
|GBPAUD
|-5.2K
|USDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-1.1K
|CADJPY
|2.2K
|GBPUSD
|1.3K
|NZDUSD
|-2.1K
|EURNZD
|1.5K
|GER30
|38
|USDCHF
|-12
|USDJPY
|2.8K
|CHFJPY
|1.7K
|EURCHF
|498
|GBPJPY
|1.9K
|NAS100
|-32
|AUDJPY
|215
|EURCAD
|-537
|AUDCAD
|377
|EURGBP
|373
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.98 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.97 USD
Макс. убыток в серии: -25.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM21-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Conta pam atfx
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
384
USD
USD
15
0%
160
58%
98%
0.70
-0.72
USD
USD
28%
1:200