交易:
313
盈利交易:
219 (69.96%)
亏损交易:
94 (30.03%)
最好交易:
35.16 USD
最差交易:
-40.44 USD
毛利:
1 096.56 USD (80 220 pips)
毛利亏损:
-577.63 USD (34 836 pips)
最大连续赢利:
15 (17.00 USD)
最大连续盈利:
179.36 USD (11)
夏普比率:
0.20
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
38.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
9 天
采收率:
3.16
长期交易:
183 (58.47%)
短期交易:
130 (41.53%)
利润因子:
1.90
预期回报:
1.66 USD
平均利润:
5.01 USD
平均损失:
-6.15 USD
最大连续失误:
8 (-143.98 USD)
最大连续亏损:
-164.40 USD (7)
每月增长:
0.88%
年度预测:
10.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
28.49 USD
最大值:
164.40 USD (1.58%)
相对跌幅:
结余:
0.82% (164.40 USD)
净值:
15.65% (1 587.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|60
|EURCAD
|55
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|33
|GBPUSD
|12
|EURJPY
|9
|EURUSD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|92
|EURCAD
|105
|NZDUSD
|45
|EURGBP
|48
|GBPUSD
|70
|EURJPY
|81
|EURUSD
|6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|6.2K
|AUDCAD
|7.4K
|EURCAD
|11K
|NZDUSD
|3.3K
|EURGBP
|3.6K
|GBPUSD
|7K
|EURJPY
|6.1K
|EURUSD
|584
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +35.16 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +17.00 USD
最大连续亏损: -143.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 122 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-Live10
|0.00 × 17
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
SGTMarkets-Live
|0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
Exness-Real6
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
Forex.com-Live 124
|0.00 × 1
ICMarkets-Live04
|0.00 × 12
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
ICMarkets-Live20
|0.00 × 43
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
FBS-Real-2
|0.00 × 3
TradersWay-Live
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 123
XMGlobal-Real 41
|0.13 × 47
ICMarkets-Live19
|0.14 × 134
Pepperstone-Edge07
|0.15 × 40
FOREX.comCA-Demo 129
|0.16 × 38
BDSwissGlobal-Real02
|0.17 × 6
ICMarkets-Live01
|0.18 × 39
Coinexx-Live
|0.25 × 4
ICMarkets-Live12
|0.33 × 24
AMarkets-Real
|0.50 × 60
RoboForex-ECN
|0.54 × 50
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
