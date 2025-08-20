СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FXEATech
Otavio Pascarelli

FXEATech

Otavio Pascarelli
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Forex.com-Live 122
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
219 (69.96%)
Убыточных трейдов:
94 (30.03%)
Лучший трейд:
35.16 USD
Худший трейд:
-40.44 USD
Общая прибыль:
1 096.56 USD (80 220 pips)
Общий убыток:
-577.63 USD (34 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (17.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.36 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
38.15%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
183 (58.47%)
Коротких трейдов:
130 (41.53%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-143.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.40 USD (7)
Прирост в месяц:
0.88%
Годовой прогноз:
10.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.49 USD
Максимальная:
164.40 USD (1.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (164.40 USD)
По эквити:
15.65% (1 587.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 107
AUDCAD 60
EURCAD 55
NZDUSD 33
EURGBP 33
GBPUSD 12
EURJPY 9
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 72
AUDCAD 92
EURCAD 105
NZDUSD 45
EURGBP 48
GBPUSD 70
EURJPY 81
EURUSD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 6.2K
AUDCAD 7.4K
EURCAD 11K
NZDUSD 3.3K
EURGBP 3.6K
GBPUSD 7K
EURJPY 6.1K
EURUSD 584
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.16 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +17.00 USD
Макс. убыток в серии: -143.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 122" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 17
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Forex.com-Live 124
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 12
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 43
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.09 × 123
XMGlobal-Real 41
0.13 × 47
ICMarkets-Live19
0.14 × 134
Pepperstone-Edge07
0.15 × 40
FOREX.comCA-Demo 129
0.16 × 38
BDSwissGlobal-Real02
0.17 × 6
ICMarkets-Live01
0.18 × 39
Coinexx-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live12
0.33 × 24
AMarkets-Real
0.50 × 60
RoboForex-ECN
0.54 × 50
еще 21...
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
Нет отзывов
2025.10.30 05:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 13:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
