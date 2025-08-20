- Прирост
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
219 (69.96%)
Убыточных трейдов:
94 (30.03%)
Лучший трейд:
35.16 USD
Худший трейд:
-40.44 USD
Общая прибыль:
1 096.56 USD (80 220 pips)
Общий убыток:
-577.63 USD (34 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (17.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.36 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
38.15%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
183 (58.47%)
Коротких трейдов:
130 (41.53%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.66 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-143.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.40 USD (7)
Прирост в месяц:
0.88%
Годовой прогноз:
10.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.49 USD
Максимальная:
164.40 USD (1.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.82% (164.40 USD)
По эквити:
15.65% (1 587.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|107
|AUDCAD
|60
|EURCAD
|55
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|33
|GBPUSD
|12
|EURJPY
|9
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|72
|AUDCAD
|92
|EURCAD
|105
|NZDUSD
|45
|EURGBP
|48
|GBPUSD
|70
|EURJPY
|81
|EURUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|6.2K
|AUDCAD
|7.4K
|EURCAD
|11K
|NZDUSD
|3.3K
|EURGBP
|3.6K
|GBPUSD
|7K
|EURJPY
|6.1K
|EURUSD
|584
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.16 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +17.00 USD
Макс. убыток в серии: -143.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 122" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 17
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
Forex.com-Live 124
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 43
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 123
|
XMGlobal-Real 41
|0.13 × 47
|
ICMarkets-Live19
|0.14 × 134
|
Pepperstone-Edge07
|0.15 × 40
|
FOREX.comCA-Demo 129
|0.16 × 38
|
BDSwissGlobal-Real02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live01
|0.18 × 39
|
Coinexx-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.33 × 24
|
AMarkets-Real
|0.50 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.54 × 50
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
18
100%
313
69%
100%
1.89
1.66
USD
USD
16%
1:50