Otavio Pascarelli

FXEATech

Otavio Pascarelli
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Forex.com-Live 122
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
104 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (29.73%)
En iyi işlem:
16.54 USD
En kötü işlem:
-31.78 USD
Brüt kâr:
364.50 USD (31 742 pips)
Brüt zarar:
-252.81 USD (14 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.58%
Maks. mevduat yükü:
20.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
89 (60.14%)
Satış işlemleri:
59 (39.86%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-143.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.98 USD (8)
Aylık büyüme:
0.01%
Yıllık tahmin:
0.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.49 USD
Maksimum:
143.98 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (130.23 USD)
Varlığa göre:
7.08% (706.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 60
EURCAD 23
AUDCAD 22
NZDUSD 15
EURGBP 14
GBPUSD 7
EURUSD 4
EURJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 31
EURCAD 30
AUDCAD -71
NZDUSD 27
EURGBP 19
GBPUSD 43
EURUSD 6
EURJPY 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 3.3K
EURCAD 4.2K
AUDCAD -464
NZDUSD 2.4K
EURGBP 1.5K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 584
EURJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.54 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 122" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 17
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Forex.com-Live 124
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 12
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 43
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.09 × 123
XMGlobal-Real 41
0.13 × 47
ICMarkets-Live19
0.14 × 134
Pepperstone-Edge07
0.15 × 40
FOREX.comCA-Demo 129
0.16 × 38
BDSwissGlobal-Real02
0.17 × 6
ICMarkets-Live01
0.18 × 39
Coinexx-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live12
0.33 × 24
AMarkets-Real
0.50 × 60
RoboForex-ECN
0.54 × 50
21 daha fazla...
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
İnceleme yok
2025.10.14 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 13:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXEATech
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
10K
USD
8
100%
148
70%
99%
1.44
0.75
USD
7%
1:50
Kopyala

