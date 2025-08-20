- Büyüme
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
104 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (29.73%)
En iyi işlem:
16.54 USD
En kötü işlem:
-31.78 USD
Brüt kâr:
364.50 USD (31 742 pips)
Brüt zarar:
-252.81 USD (14 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (17.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.58%
Maks. mevduat yükü:
20.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
89 (60.14%)
Satış işlemleri:
59 (39.86%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-5.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-143.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.98 USD (8)
Aylık büyüme:
0.01%
Yıllık tahmin:
0.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.49 USD
Maksimum:
143.98 USD (1.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (130.23 USD)
Varlığa göre:
7.08% (706.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|60
|EURCAD
|23
|AUDCAD
|22
|NZDUSD
|15
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|-71
|NZDUSD
|27
|EURGBP
|19
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|6
|EURJPY
|26
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|3.3K
|EURCAD
|4.2K
|AUDCAD
|-464
|NZDUSD
|2.4K
|EURGBP
|1.5K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|584
|EURJPY
|1.9K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.54 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 122" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
