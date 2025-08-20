SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXEATech
Otavio Pascarelli

FXEATech

Otavio Pascarelli
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Forex.com-Live 122
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
104 (70.27%)
Perte trades:
44 (29.73%)
Meilleure transaction:
16.54 USD
Pire transaction:
-31.78 USD
Bénéfice brut:
364.50 USD (31 742 pips)
Perte brute:
-252.81 USD (14 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (17.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.40 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
98.58%
Charge de dépôt maximale:
20.46%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
89 (60.14%)
Courts trades:
59 (39.86%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
3.50 USD
Perte moyenne:
-5.75 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-143.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-143.98 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.01%
Prévision annuelle:
0.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.49 USD
Maximal:
143.98 USD (1.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.65% (130.23 USD)
Par fonds propres:
7.08% (706.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 60
EURCAD 23
AUDCAD 22
NZDUSD 15
EURGBP 14
GBPUSD 7
EURUSD 4
EURJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 31
EURCAD 30
AUDCAD -71
NZDUSD 27
EURGBP 19
GBPUSD 43
EURUSD 6
EURJPY 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 3.3K
EURCAD 4.2K
AUDCAD -464
NZDUSD 2.4K
EURGBP 1.5K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 584
EURJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.54 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +17.00 USD
Perte consécutive maximale: -143.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 122" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 17
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Forex.com-Live 124
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 12
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 43
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.09 × 123
XMGlobal-Real 41
0.13 × 47
ICMarkets-Live19
0.14 × 134
Pepperstone-Edge07
0.15 × 40
FOREX.comCA-Demo 129
0.16 × 38
BDSwissGlobal-Real02
0.17 × 6
ICMarkets-Live01
0.18 × 39
Coinexx-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live12
0.33 × 24
AMarkets-Real
0.50 × 60
RoboForex-ECN
0.54 × 50
21 plus...
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXEATech
30 USD par mois
1%
0
0
USD
10K
USD
8
100%
148
70%
99%
1.44
0.75
USD
7%
1:50
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.