SignaleKategorien
Signale
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

Scalp IC Markets MT5
Wachstum
630%
Abonnenten
5
Wochen
211
Trades
2021
Win
74%
Profit-Faktor
1.71
Max. Rückgang
33%
OnlyUJ
Wachstum
324%
Abonnenten
15
Wochen
75
Trades
459
Win
49%
Profit-Faktor
1.46
Max. Rückgang
17%
Deux ex machina
Wachstum
5 247%
Abonnenten
3
Wochen
242
Trades
1479
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
Daily Gold Sniper
Wachstum
643%
Abonnenten
37
Wochen
49
Trades
152
Win
95%
Profit-Faktor
2.06
Max. Rückgang
34%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 785%
Abonnenten
119
Wochen
55
Trades
1661
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
BreakThrustPro V2
Wachstum
237%
Abonnenten
8
Wochen
63
Trades
563
Win
58%
Profit-Faktor
1.47
Max. Rückgang
22%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 667%
Abonnenten
4
Wochen
161
Trades
639
Win
78%
Profit-Faktor
3.13
Max. Rückgang
38%
Golden Nuggets
Wachstum
1 005%
Abonnenten
80
Wochen
32
Trades
743
Win
79%
Profit-Faktor
3.76
Max. Rückgang
21%
NoPain MT5
Wachstum
1 647%
Abonnenten
72
Wochen
216
Trades
5540
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
THPX3
Wachstum
3 212%
Abonnenten
2
Wochen
39
Trades
2480
Win
59%
Profit-Faktor
1.48
Max. Rückgang
36%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2269 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.