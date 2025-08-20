- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
104 (70.27%)
Loss Trade:
44 (29.73%)
Best Trade:
16.54 USD
Worst Trade:
-31.78 USD
Profitto lordo:
364.50 USD (31 742 pips)
Perdita lorda:
-252.81 USD (14 014 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.40 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.58%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
89 (60.14%)
Short Trade:
59 (39.86%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-143.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.98 USD (8)
Crescita mensile:
0.01%
Previsione annuale:
0.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.49 USD
Massimale:
143.98 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (130.23 USD)
Per equità:
7.08% (706.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|60
|EURCAD
|23
|AUDCAD
|22
|NZDUSD
|15
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|-71
|NZDUSD
|27
|EURGBP
|19
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|6
|EURJPY
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|3.3K
|EURCAD
|4.2K
|AUDCAD
|-464
|NZDUSD
|2.4K
|EURGBP
|1.5K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|584
|EURJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.54 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.00 USD
Massima perdita consecutiva: -143.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 122" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 17
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
Forex.com-Live 124
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 43
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 123
|
XMGlobal-Real 41
|0.13 × 47
|
ICMarkets-Live19
|0.14 × 134
|
Pepperstone-Edge07
|0.15 × 40
|
FOREX.comCA-Demo 129
|0.16 × 38
|
BDSwissGlobal-Real02
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live01
|0.18 × 39
|
Coinexx-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.33 × 24
|
AMarkets-Real
|0.50 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.54 × 50
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
