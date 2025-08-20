SegnaliSezioni
Otavio Pascarelli

FXEATech

Otavio Pascarelli
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Forex.com-Live 122
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
104 (70.27%)
Loss Trade:
44 (29.73%)
Best Trade:
16.54 USD
Worst Trade:
-31.78 USD
Profitto lordo:
364.50 USD (31 742 pips)
Perdita lorda:
-252.81 USD (14 014 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (17.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.40 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.58%
Massimo carico di deposito:
20.46%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
89 (60.14%)
Short Trade:
59 (39.86%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-143.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.98 USD (8)
Crescita mensile:
0.01%
Previsione annuale:
0.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.49 USD
Massimale:
143.98 USD (1.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (130.23 USD)
Per equità:
7.08% (706.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 60
EURCAD 23
AUDCAD 22
NZDUSD 15
EURGBP 14
GBPUSD 7
EURUSD 4
EURJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 31
EURCAD 30
AUDCAD -71
NZDUSD 27
EURGBP 19
GBPUSD 43
EURUSD 6
EURJPY 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 3.3K
EURCAD 4.2K
AUDCAD -464
NZDUSD 2.4K
EURGBP 1.5K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 584
EURJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.54 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.00 USD
Massima perdita consecutiva: -143.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 122" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 17
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
Forex.com-Live 124
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 12
ICMarkets-Live06
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 43
Pepperstone-Edge05
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
TradersWay-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.09 × 123
XMGlobal-Real 41
0.13 × 47
ICMarkets-Live19
0.14 × 134
Pepperstone-Edge07
0.15 × 40
FOREX.comCA-Demo 129
0.16 × 38
BDSwissGlobal-Real02
0.17 × 6
ICMarkets-Live01
0.18 × 39
Coinexx-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live12
0.33 × 24
AMarkets-Real
0.50 × 60
RoboForex-ECN
0.54 × 50
21 più
FXEA Tech Portfolio containing a basket of 5 different EA's.
Non ci sono recensioni
2025.10.14 02:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 14:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 13:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 963 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
