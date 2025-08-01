- 成长
交易:
301
盈利交易:
236 (78.40%)
亏损交易:
65 (21.59%)
最好交易:
36.33 USD
最差交易:
-25.29 USD
毛利:
1 353.57 USD (45 701 pips)
毛利亏损:
-397.65 USD (12 127 pips)
最大连续赢利:
20 (55.74 USD)
最大连续盈利:
115.89 USD (16)
夏普比率:
0.42
交易活动:
2.21%
最大入金加载:
21.71%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.65
长期交易:
286 (95.02%)
短期交易:
15 (4.98%)
利润因子:
3.40
预期回报:
3.18 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-6.12 USD
最大连续失误:
4 (-57.33 USD)
最大连续亏损:
-57.33 USD (4)
每月增长:
15.31%
年度预测:
185.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
57.42 USD (3.61%)
相对跌幅:
结余:
4.61% (57.69 USD)
净值:
21.51% (238.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|956
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.33 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +55.74 USD
最大连续亏损: -57.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
