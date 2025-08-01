SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid XAU5S
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid XAU5S

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
3 / 1.5K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 127%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
301
Gewinntrades:
236 (78.40%)
Verlusttrades:
65 (21.59%)
Bester Trade:
36.33 USD
Schlechtester Trade:
-25.29 USD
Bruttoprofit:
1 353.57 USD (45 701 pips)
Bruttoverlust:
-397.65 USD (12 127 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (55.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.89 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
2.21%
Max deposit load:
21.71%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.65
Long-Positionen:
286 (95.02%)
Short-Positionen:
15 (4.98%)
Profit-Faktor:
3.40
Mathematische Gewinnerwartung:
3.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-57.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.31%
Jahresprognose:
185.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.09 USD
Maximaler:
57.42 USD (3.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.61% (57.69 USD)
Kapital:
21.51% (238.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 956
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 34K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.33 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
