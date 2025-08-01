- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
301
利益トレード:
236 (78.40%)
損失トレード:
65 (21.59%)
ベストトレード:
36.33 USD
最悪のトレード:
-25.29 USD
総利益:
1 353.57 USD (45 701 pips)
総損失:
-397.65 USD (12 127 pips)
最大連続の勝ち:
20 (55.74 USD)
最大連続利益:
115.89 USD (16)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
2.21%
最大入金額:
21.71%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.65
長いトレード:
286 (95.02%)
短いトレード:
15 (4.98%)
プロフィットファクター:
3.40
期待されたペイオフ:
3.18 USD
平均利益:
5.74 USD
平均損失:
-6.12 USD
最大連続の負け:
4 (-57.33 USD)
最大連続損失:
-57.33 USD (4)
月間成長:
15.31%
年間予想:
185.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
57.42 USD (3.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.61% (57.69 USD)
エクイティによる:
21.51% (238.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|956
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.33 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +55.74 USD
最大連続損失: -57.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
