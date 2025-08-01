- 자본
- 축소
트레이드:
301
이익 거래:
236 (78.40%)
손실 거래:
65 (21.59%)
최고의 거래:
36.33 USD
최악의 거래:
-25.29 USD
총 수익:
1 353.57 USD (45 701 pips)
총 손실:
-397.65 USD (12 127 pips)
연속 최대 이익:
20 (55.74 USD)
연속 최대 이익:
115.89 USD (16)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
2.21%
최대 입금량:
21.71%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
16.65
롱(주식매수):
286 (95.02%)
숏(주식차입매도):
15 (4.98%)
수익 요인:
3.40
기대수익:
3.18 USD
평균 이익:
5.74 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
4 (-57.33 USD)
연속 최대 손실:
-57.33 USD (4)
월별 성장률:
3.57%
연간 예측:
43.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
57.42 USD (3.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.61% (57.69 USD)
자본금별:
21.51% (238.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|956
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.33 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +55.74 USD
연속 최대 손실: -57.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
127%
3
1.3K
USD
USD
1.1K
USD
USD
19
100%
301
78%
2%
3.40
3.18
USD
USD
22%
1:500