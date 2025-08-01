시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid XAU5S
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid XAU5S

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
19
3 / 1.3K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 127%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
301
이익 거래:
236 (78.40%)
손실 거래:
65 (21.59%)
최고의 거래:
36.33 USD
최악의 거래:
-25.29 USD
총 수익:
1 353.57 USD (45 701 pips)
총 손실:
-397.65 USD (12 127 pips)
연속 최대 이익:
20 (55.74 USD)
연속 최대 이익:
115.89 USD (16)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
2.21%
최대 입금량:
21.71%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
16.65
롱(주식매수):
286 (95.02%)
숏(주식차입매도):
15 (4.98%)
수익 요인:
3.40
기대수익:
3.18 USD
평균 이익:
5.74 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
4 (-57.33 USD)
연속 최대 손실:
-57.33 USD (4)
월별 성장률:
3.57%
연간 예측:
43.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
57.42 USD (3.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.61% (57.69 USD)
자본금별:
21.51% (238.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 956
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 34K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +36.33 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +55.74 USD
연속 최대 손실: -57.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
