Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid XAU5S

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
3 / 1.5K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 127%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
301
Negociações com lucro:
236 (78.40%)
Negociações com perda:
65 (21.59%)
Melhor negociação:
36.33 USD
Pior negociação:
-25.29 USD
Lucro bruto:
1 353.57 USD (45 701 pips)
Perda bruta:
-397.65 USD (12 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (55.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.89 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
2.21%
Depósito máximo carregado:
21.71%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.65
Negociações longas:
286 (95.02%)
Negociações curtas:
15 (4.98%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
5.74 USD
Perda média:
-6.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-57.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.33 USD (4)
Crescimento mensal:
15.31%
Previsão anual:
185.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
57.42 USD (3.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.61% (57.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.51% (238.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 956
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 34K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.33 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +55.74 USD
Máxima perda consecutiva: -57.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid XAU5S
30 USD por mês
127%
3
1.5K
USD
1.1K
USD
19
100%
301
78%
2%
3.40
3.18
USD
22%
1:500
Copiar

