Negociações:
301
Negociações com lucro:
236 (78.40%)
Negociações com perda:
65 (21.59%)
Melhor negociação:
36.33 USD
Pior negociação:
-25.29 USD
Lucro bruto:
1 353.57 USD (45 701 pips)
Perda bruta:
-397.65 USD (12 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (55.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.89 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
2.21%
Depósito máximo carregado:
21.71%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.65
Negociações longas:
286 (95.02%)
Negociações curtas:
15 (4.98%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
5.74 USD
Perda média:
-6.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-57.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.33 USD (4)
Crescimento mensal:
15.31%
Previsão anual:
185.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
57.42 USD (3.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.61% (57.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.51% (238.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|956
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.33 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +55.74 USD
Máxima perda consecutiva: -57.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
