СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid XAU5S
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid XAU5S

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
19 недель
4 / 1.6K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 127%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
301
Прибыльных трейдов:
236 (78.40%)
Убыточных трейдов:
65 (21.59%)
Лучший трейд:
36.33 USD
Худший трейд:
-25.29 USD
Общая прибыль:
1 353.57 USD (45 701 pips)
Общий убыток:
-397.65 USD (12 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (55.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.89 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
2.21%
Макс. загрузка депозита:
21.71%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.65
Длинных трейдов:
286 (95.02%)
Коротких трейдов:
15 (4.98%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-6.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.33 USD (4)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
57.42 USD (3.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (57.69 USD)
По эквити:
21.51% (238.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 956
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 34K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.33 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +55.74 USD
Макс. убыток в серии: -57.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.11 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 23:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cryptowanlanid XAU5S
30 USD в месяц
127%
4
1.6K
USD
1.1K
USD
19
100%
301
78%
2%
3.40
3.18
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.