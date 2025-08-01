- Прирост
Всего трейдов:
301
Прибыльных трейдов:
236 (78.40%)
Убыточных трейдов:
65 (21.59%)
Лучший трейд:
36.33 USD
Худший трейд:
-25.29 USD
Общая прибыль:
1 353.57 USD (45 701 pips)
Общий убыток:
-397.65 USD (12 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (55.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.89 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
2.21%
Макс. загрузка депозита:
21.71%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.65
Длинных трейдов:
286 (95.02%)
Коротких трейдов:
15 (4.98%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
5.74 USD
Средний убыток:
-6.12 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.33 USD (4)
Прирост в месяц:
15.31%
Годовой прогноз:
185.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
57.42 USD (3.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (57.69 USD)
По эквити:
21.51% (238.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|956
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.33 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +55.74 USD
Макс. убыток в серии: -57.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
