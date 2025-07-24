- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 011
盈利交易:
2 546 (63.47%)
亏损交易:
1 465 (36.52%)
最好交易:
27.74 USD
最差交易:
-73.12 USD
毛利:
3 469.38 USD (3 324 431 pips)
毛利亏损:
-3 698.58 USD (3 457 537 pips)
最大连续赢利:
34 (44.39 USD)
最大连续盈利:
80.42 USD (20)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
6.73%
最大入金加载:
60.10%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.30
长期交易:
1 514 (37.75%)
短期交易:
2 497 (62.25%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
46 (-201.21 USD)
最大连续亏损:
-201.21 USD (46)
每月增长:
4.05%
年度预测:
49.10%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
332.94 USD
最大值:
763.56 USD (39.57%)
相对跌幅:
结余:
69.72% (763.56 USD)
净值:
14.08% (138.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4007
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-224
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-77K
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.74 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +44.39 USD
最大连续亏损: -201.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 1
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
Activtrades-Classic Server
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.14 × 7
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
RoboForexEU-ProCent
|0.18 × 65
|
ICMarkets-Live2
|0.22 × 27
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real
|0.32 × 11991
|
Exness-Real4
|0.37 × 54084
|
Admiral-Live
|0.40 × 5
