Huu Nam Nguyen

Nam Anh Investor

Huu Nam Nguyen
0条评论
25
0 / 0 USD
增长自 2025 -45%
Exness-Real4
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 011
盈利交易:
2 546 (63.47%)
亏损交易:
1 465 (36.52%)
最好交易:
27.74 USD
最差交易:
-73.12 USD
毛利:
3 469.38 USD (3 324 431 pips)
毛利亏损:
-3 698.58 USD (3 457 537 pips)
最大连续赢利:
34 (44.39 USD)
最大连续盈利:
80.42 USD (20)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
6.73%
最大入金加载:
60.10%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.30
长期交易:
1 514 (37.75%)
短期交易:
2 497 (62.25%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
46 (-201.21 USD)
最大连续亏损:
-201.21 USD (46)
每月增长:
4.05%
年度预测:
49.10%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
332.94 USD
最大值:
763.56 USD (39.57%)
相对跌幅:
结余:
69.72% (763.56 USD)
净值:
14.08% (138.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4007
BTCUSD 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -224
BTCUSD -6
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -77K
BTCUSD -56K
EURUSD -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.74 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +44.39 USD
最大连续亏损: -201.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 1
UMOFX-Main
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
Activtrades-Classic Server
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 1
MTrading-Live
0.14 × 7
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
RoboForexEU-ProCent
0.18 × 65
ICMarkets-Live2
0.22 × 27
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real
0.32 × 11991
Exness-Real4
0.37 × 54084
Admiral-Live
0.40 × 5
109 更多...
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 10:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 06:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
