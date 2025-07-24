- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 400
Kârla kapanan işlemler:
2 206 (64.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 194 (35.12%)
En iyi işlem:
21.02 USD
En kötü işlem:
-34.57 USD
Brüt kâr:
2 439.96 USD (2 367 358 pips)
Brüt zarar:
-2 286.60 USD (2 217 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (44.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.43%
Maks. mevduat yükü:
47.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
1 198 (35.24%)
Satış işlemleri:
2 202 (64.76%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
1.11 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-201.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.21 USD (46)
Aylık büyüme:
-16.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.18 USD
Maksimum:
299.14 USD (15.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.32% (299.14 USD)
Varlığa göre:
14.08% (138.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3398
|BTCUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|206K
|BTCUSD
|-56K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.02 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +44.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
12
86%
3 400
64%
4%
1.06
0.05
USD
USD
27%
1:200