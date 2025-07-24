SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nam Anh Investor
Huu Nam Nguyen

Nam Anh Investor

Huu Nam Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-Real4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 400
Kârla kapanan işlemler:
2 206 (64.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 194 (35.12%)
En iyi işlem:
21.02 USD
En kötü işlem:
-34.57 USD
Brüt kâr:
2 439.96 USD (2 367 358 pips)
Brüt zarar:
-2 286.60 USD (2 217 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (44.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
4.43%
Maks. mevduat yükü:
47.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
1 198 (35.24%)
Satış işlemleri:
2 202 (64.76%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
1.11 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-201.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.21 USD (46)
Aylık büyüme:
-16.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.18 USD
Maksimum:
299.14 USD (15.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.32% (299.14 USD)
Varlığa göre:
14.08% (138.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3398
BTCUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 159
BTCUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 206K
BTCUSD -56K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.02 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +44.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
İnceleme yok
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 06:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.