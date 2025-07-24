SignauxSections
Huu Nam Nguyen

Nam Anh Investor

Huu Nam Nguyen
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Exness-Real4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 400
Bénéfice trades:
2 206 (64.88%)
Perte trades:
1 194 (35.12%)
Meilleure transaction:
21.02 USD
Pire transaction:
-34.57 USD
Bénéfice brut:
2 439.96 USD (2 367 358 pips)
Perte brute:
-2 286.60 USD (2 217 101 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (44.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
4.43%
Charge de dépôt maximale:
47.43%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
1 198 (35.24%)
Courts trades:
2 202 (64.76%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
1.11 USD
Perte moyenne:
-1.92 USD
Pertes consécutives maximales:
46 (-201.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.21 USD (46)
Croissance mensuelle:
-16.64%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.18 USD
Maximal:
299.14 USD (15.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.32% (299.14 USD)
Par fonds propres:
14.08% (138.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3398
BTCUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 159
BTCUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 206K
BTCUSD -56K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.02 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 46
Bénéfice consécutif maximal: +44.39 USD
Perte consécutive maximale: -201.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Aucun avis
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 06:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.