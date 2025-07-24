- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 400
Profit Trade:
2 206 (64.88%)
Loss Trade:
1 194 (35.12%)
Best Trade:
21.02 USD
Worst Trade:
-34.57 USD
Profitto lordo:
2 439.96 USD (2 367 358 pips)
Perdita lorda:
-2 286.60 USD (2 217 101 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (44.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.43%
Massimo carico di deposito:
47.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
1 198 (35.24%)
Short Trade:
2 202 (64.76%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-201.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.21 USD (46)
Crescita mensile:
-16.64%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.18 USD
Massimale:
299.14 USD (15.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (299.14 USD)
Per equità:
14.08% (138.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3398
|BTCUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|206K
|BTCUSD
|-56K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.02 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +44.39 USD
Massima perdita consecutiva: -201.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ProCent
|0.13 × 56
|
Exness-Real7
|0.50 × 32
|
Armada-Live
|3.08 × 26
|
Exness-Real6
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.25 × 4
|
Exness-Real16
|4.29 × 7
|
Pepperstone-Edge03
|5.15 × 20
|
JFD-Live
|6.38 × 8
|
ICMarkets-Live01
|7.67 × 672
|
Exness-Real2
|7.98 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|11.52 × 77
|
Exness-Real4
|11.72 × 436
|
Exness-Real29
|12.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|13.17 × 23
|
Exness-Real5
|13.68 × 44
|
ICMarkets-Live3
|15.63 × 16
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|20.65 × 20
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|26.35 × 17
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
12
86%
3 400
64%
4%
1.06
0.05
USD
USD
27%
1:200