SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nam Anh Investor
Huu Nam Nguyen

Nam Anh Investor

Huu Nam Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-Real4
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 400
Profit Trade:
2 206 (64.88%)
Loss Trade:
1 194 (35.12%)
Best Trade:
21.02 USD
Worst Trade:
-34.57 USD
Profitto lordo:
2 439.96 USD (2 367 358 pips)
Perdita lorda:
-2 286.60 USD (2 217 101 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (44.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.43%
Massimo carico di deposito:
47.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
1 198 (35.24%)
Short Trade:
2 202 (64.76%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
1.11 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-201.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.21 USD (46)
Crescita mensile:
-16.64%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.18 USD
Massimale:
299.14 USD (15.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (299.14 USD)
Per equità:
14.08% (138.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3398
BTCUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 159
BTCUSD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 206K
BTCUSD -56K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.02 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +44.39 USD
Massima perdita consecutiva: -201.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForexEU-ProCent
0.13 × 56
Exness-Real7
0.50 × 32
Armada-Live
3.08 × 26
Exness-Real6
4.00 × 2
Exness-Real
4.25 × 4
Exness-Real16
4.29 × 7
Pepperstone-Edge03
5.15 × 20
JFD-Live
6.38 × 8
ICMarkets-Live01
7.67 × 672
Exness-Real2
7.98 × 49
BlackBullMarkets-Live
11.52 × 77
Exness-Real4
11.72 × 436
Exness-Real29
12.00 × 2
Pepperstone-Edge05
13.17 × 23
Exness-Real5
13.68 × 44
ICMarkets-Live3
15.63 × 16
FXDD-MT4 Live Server 4
20.65 × 20
FXDD-MT4 Live Server 7
26.35 × 17
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 06:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nam Anh Investor
30USD al mese
3%
0
0
USD
818
USD
12
86%
3 400
64%
4%
1.06
0.05
USD
27%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.