Huu Nam Nguyen

Nam Anh Investor

Huu Nam Nguyen
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -45%
Exness-Real4
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 011
Transacciones Rentables:
2 546 (63.47%)
Transacciones Irrentables:
1 465 (36.52%)
Mejor transacción:
27.74 USD
Peor transacción:
-73.12 USD
Beneficio Bruto:
3 469.38 USD (3 324 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 698.58 USD (3 457 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (44.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
6.73%
Carga máxima del depósito:
60.10%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
1 514 (37.75%)
Transacciones Cortas:
2 497 (62.25%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
1.36 USD
Pérdidas medias:
-2.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-201.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.21 USD (46)
Crecimiento al mes:
4.05%
Pronóstico anual:
49.10%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
332.94 USD
Máxima:
763.56 USD (39.57%)
Reducción relativa:
De balance:
69.72% (763.56 USD)
De fondos:
14.08% (138.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4007
BTCUSD 2
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -224
BTCUSD -6
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -77K
BTCUSD -56K
EURUSD -1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.74 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 46
Beneficio máximo consecutivo: +44.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -201.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 1
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
GAINSY-Real
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 1
UMOFX-Main
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
Activtrades-Classic Server
0.00 × 2
ForexInn-Real
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 1
MTrading-Live
0.14 × 7
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
RoboForexEU-ProCent
0.18 × 65
ICMarkets-Live2
0.22 × 27
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real
0.32 × 11991
Exness-Real4
0.37 × 54084
Admiral-Live
0.40 × 5
otros 109...
No hay comentarios
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 10:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 06:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
