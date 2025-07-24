- Incremento
Total de Trades:
4 011
Transacciones Rentables:
2 546 (63.47%)
Transacciones Irrentables:
1 465 (36.52%)
Mejor transacción:
27.74 USD
Peor transacción:
-73.12 USD
Beneficio Bruto:
3 469.38 USD (3 324 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 698.58 USD (3 457 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (44.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
6.73%
Carga máxima del depósito:
60.10%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
1 514 (37.75%)
Transacciones Cortas:
2 497 (62.25%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
1.36 USD
Pérdidas medias:
-2.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-201.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.21 USD (46)
Crecimiento al mes:
4.05%
Pronóstico anual:
49.10%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
332.94 USD
Máxima:
763.56 USD (39.57%)
Reducción relativa:
De balance:
69.72% (763.56 USD)
De fondos:
14.08% (138.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4007
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-224
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-77K
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 1
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
Activtrades-Classic Server
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.14 × 7
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
RoboForexEU-ProCent
|0.18 × 65
|
ICMarkets-Live2
|0.22 × 27
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real
|0.32 × 11991
|
Exness-Real4
|0.37 × 54084
|
Admiral-Live
|0.40 × 5
