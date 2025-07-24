- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 011
Прибыльных трейдов:
2 546 (63.47%)
Убыточных трейдов:
1 465 (36.52%)
Лучший трейд:
27.74 USD
Худший трейд:
-73.12 USD
Общая прибыль:
3 469.38 USD (3 324 431 pips)
Общий убыток:
-3 698.58 USD (3 457 537 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (44.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.42 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
6.73%
Макс. загрузка депозита:
60.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
1 514 (37.75%)
Коротких трейдов:
2 497 (62.25%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-201.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.21 USD (46)
Прирост в месяц:
4.05%
Годовой прогноз:
49.10%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
332.94 USD
Максимальная:
763.56 USD (39.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.72% (763.56 USD)
По эквити:
14.08% (138.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4007
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-224
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-77K
|BTCUSD
|-56K
|EURUSD
|-1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.74 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +44.39 USD
Макс. убыток в серии: -201.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
GAINSY-Real
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 1
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
Activtrades-Classic Server
|0.00 × 2
|
ForexInn-Real
|0.00 × 1
|
MFXBroker-Cent
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.14 × 7
|
LatAmFX-Live Server
|0.17 × 29
|
RoboForexEU-ProCent
|0.18 × 65
|
ICMarkets-Live2
|0.22 × 27
|
MMCIS-Demo
|0.27 × 11
|
Exness-Real
|0.32 × 11991
|
Exness-Real4
|0.37 × 54084
|
Admiral-Live
|0.40 × 5
