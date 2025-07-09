信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MYFOREX2025
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
增长自 2025 14%
TPF-Real
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
148
盈利交易:
111 (75.00%)
亏损交易:
37 (25.00%)
最好交易:
38.48 USD
最差交易:
-114.39 USD
毛利:
1 379.91 USD (17 741 pips)
毛利亏损:
-972.56 USD (13 828 pips)
最大连续赢利:
13 (199.33 USD)
最大连续盈利:
199.33 USD (13)
夏普比率:
0.15
交易活动:
22.48%
最大入金加载:
12.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.94
长期交易:
70 (47.30%)
短期交易:
78 (52.70%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
12.43 USD
平均损失:
-26.29 USD
最大连续失误:
4 (-259.96 USD)
最大连续亏损:
-259.96 USD (4)
每月增长:
-11.22%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
435.66 USD (18.59%)
相对跌幅:
结余:
41.08% (435.66 USD)
净值:
24.05% (224.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD.tp 18
NZDUSD.tp 18
EURCAD.tp 17
GBPAUD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURGBP.tp 13
GBPCAD.tp 11
USDCAD.tp 10
EURNZD.tp 9
EURJPY.tp 6
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD.tp 85
NZDUSD.tp 143
EURCAD.tp 100
GBPAUD.tp -228
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURGBP.tp 158
GBPCAD.tp -25
USDCAD.tp 3
EURNZD.tp -16
EURJPY.tp -22
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD.tp 1.3K
NZDUSD.tp 1.4K
EURCAD.tp 1.4K
GBPAUD.tp -3.4K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURGBP.tp 1.2K
GBPCAD.tp -309
USDCAD.tp 53
EURNZD.tp -218
EURJPY.tp -239
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.48 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +199.33 USD
最大连续亏损: -259.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.11 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
