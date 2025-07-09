- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
148
盈利交易:
111 (75.00%)
亏损交易:
37 (25.00%)
最好交易:
38.48 USD
最差交易:
-114.39 USD
毛利:
1 379.91 USD (17 741 pips)
毛利亏损:
-972.56 USD (13 828 pips)
最大连续赢利:
13 (199.33 USD)
最大连续盈利:
199.33 USD (13)
夏普比率:
0.15
交易活动:
22.48%
最大入金加载:
12.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.94
长期交易:
70 (47.30%)
短期交易:
78 (52.70%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
12.43 USD
平均损失:
-26.29 USD
最大连续失误:
4 (-259.96 USD)
最大连续亏损:
-259.96 USD (4)
每月增长:
-11.22%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
435.66 USD (18.59%)
相对跌幅:
结余:
41.08% (435.66 USD)
净值:
24.05% (224.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD.tp
|18
|NZDUSD.tp
|18
|EURCAD.tp
|17
|GBPAUD.tp
|15
|EURCHF.tp
|14
|NZDJPY.tp
|14
|EURGBP.tp
|13
|GBPCAD.tp
|11
|USDCAD.tp
|10
|EURNZD.tp
|9
|EURJPY.tp
|6
|AUDJPY.tp
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD.tp
|85
|NZDUSD.tp
|143
|EURCAD.tp
|100
|GBPAUD.tp
|-228
|EURCHF.tp
|89
|NZDJPY.tp
|57
|EURGBP.tp
|158
|GBPCAD.tp
|-25
|USDCAD.tp
|3
|EURNZD.tp
|-16
|EURJPY.tp
|-22
|AUDJPY.tp
|63
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD.tp
|1.3K
|NZDUSD.tp
|1.4K
|EURCAD.tp
|1.4K
|GBPAUD.tp
|-3.4K
|EURCHF.tp
|842
|NZDJPY.tp
|942
|EURGBP.tp
|1.2K
|GBPCAD.tp
|-309
|USDCAD.tp
|53
|EURNZD.tp
|-218
|EURJPY.tp
|-239
|AUDJPY.tp
|890
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.48 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +199.33 USD
最大连续亏损: -259.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPF-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
