SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MYFOREX2025
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
TPF-Real
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
93 (80.17%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (19.83%)
En iyi işlem:
38.48 USD
En kötü işlem:
-58.14 USD
Brüt kâr:
1 222.10 USD (15 544 pips)
Brüt zarar:
-393.75 USD (5 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (199.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.33 USD (13)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
22.96%
Maks. mevduat yükü:
10.06%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
14.13
Alış işlemleri:
50 (43.10%)
Satış işlemleri:
66 (56.90%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
7.14 USD
Ortalama kâr:
13.14 USD
Ortalama zarar:
-17.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-58.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.63 USD (3)
Aylık büyüme:
7.52%
Yıllık tahmin:
91.30%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.63 USD (3.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.52% (58.14 USD)
Varlığa göre:
15.90% (179.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.tp 17
NZDUSD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURCAD.tp 13
EURGBP.tp 11
USDCAD.tp 7
GBPCAD.tp 7
EURJPY.tp 6
GBPAUD.tp 5
EURNZD.tp 4
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.tp 79
NZDUSD.tp 129
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURCAD.tp 66
EURGBP.tp 139
USDCAD.tp 56
GBPCAD.tp 99
EURJPY.tp -22
GBPAUD.tp 54
EURNZD.tp 20
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.tp 1.2K
NZDUSD.tp 1.3K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURCAD.tp 915
EURGBP.tp 1K
USDCAD.tp 772
GBPCAD.tp 1.4K
EURJPY.tp -239
GBPAUD.tp 850
EURNZD.tp 343
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.48 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +199.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPF-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MYFOREX2025
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
1K
USD
24
81%
116
80%
23%
3.10
7.14
USD
16%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.