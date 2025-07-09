SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MYFOREX2025
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
TPF-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
93 (80.17%)
Loss Trade:
23 (19.83%)
Best Trade:
38.48 USD
Worst Trade:
-58.14 USD
Profitto lordo:
1 222.10 USD (15 544 pips)
Perdita lorda:
-393.75 USD (5 255 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (199.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
22.96%
Massimo carico di deposito:
10.06%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
14.13
Long Trade:
50 (43.10%)
Short Trade:
66 (56.90%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
7.14 USD
Profitto medio:
13.14 USD
Perdita media:
-17.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-58.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.63 USD (3)
Crescita mensile:
7.52%
Previsione annuale:
91.30%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.63 USD (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (58.14 USD)
Per equità:
15.90% (179.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.tp 17
NZDUSD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURCAD.tp 13
EURGBP.tp 11
USDCAD.tp 7
GBPCAD.tp 7
EURJPY.tp 6
GBPAUD.tp 5
EURNZD.tp 4
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.tp 79
NZDUSD.tp 129
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURCAD.tp 66
EURGBP.tp 139
USDCAD.tp 56
GBPCAD.tp 99
EURJPY.tp -22
GBPAUD.tp 54
EURNZD.tp 20
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.tp 1.2K
NZDUSD.tp 1.3K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURCAD.tp 915
EURGBP.tp 1K
USDCAD.tp 772
GBPCAD.tp 1.4K
EURJPY.tp -239
GBPAUD.tp 850
EURNZD.tp 343
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.48 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +199.33 USD
Massima perdita consecutiva: -58.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TPF-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MYFOREX2025
30USD al mese
90%
0
0
USD
1K
USD
24
81%
116
80%
23%
3.10
7.14
USD
16%
1:400
