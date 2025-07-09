SeñalesSecciones
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
TPF-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
148
Transacciones Rentables:
111 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
37 (25.00%)
Mejor transacción:
38.48 USD
Peor transacción:
-114.39 USD
Beneficio Bruto:
1 379.91 USD (17 741 pips)
Pérdidas Brutas:
-972.56 USD (13 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (199.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
22.48%
Carga máxima del depósito:
12.22%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
70 (47.30%)
Transacciones Cortas:
78 (52.70%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.75 USD
Beneficio medio:
12.43 USD
Pérdidas medias:
-26.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-259.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-259.96 USD (4)
Crecimiento al mes:
-11.22%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
435.66 USD (18.59%)
Reducción relativa:
De balance:
41.08% (435.66 USD)
De fondos:
24.05% (224.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD.tp 18
NZDUSD.tp 18
EURCAD.tp 17
GBPAUD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURGBP.tp 13
GBPCAD.tp 11
USDCAD.tp 10
EURNZD.tp 9
EURJPY.tp 6
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD.tp 85
NZDUSD.tp 143
EURCAD.tp 100
GBPAUD.tp -228
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURGBP.tp 158
GBPCAD.tp -25
USDCAD.tp 3
EURNZD.tp -16
EURJPY.tp -22
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD.tp 1.3K
NZDUSD.tp 1.4K
EURCAD.tp 1.4K
GBPAUD.tp -3.4K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURGBP.tp 1.2K
GBPCAD.tp -309
USDCAD.tp 53
EURNZD.tp -218
EURJPY.tp -239
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.48 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +199.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -259.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TPF-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

