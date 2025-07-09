СигналыРазделы
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 14%
TPF-Real
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
111 (75.00%)
Убыточных трейдов:
37 (25.00%)
Лучший трейд:
38.48 USD
Худший трейд:
-114.39 USD
Общая прибыль:
1 379.91 USD (17 741 pips)
Общий убыток:
-972.56 USD (13 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (199.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.48%
Макс. загрузка депозита:
12.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
70 (47.30%)
Коротких трейдов:
78 (52.70%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
12.43 USD
Средний убыток:
-26.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-259.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-259.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
435.66 USD (18.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.08% (435.66 USD)
По эквити:
24.05% (224.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD.tp 18
NZDUSD.tp 18
EURCAD.tp 17
GBPAUD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURGBP.tp 13
GBPCAD.tp 11
USDCAD.tp 10
EURNZD.tp 9
EURJPY.tp 6
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD.tp 85
NZDUSD.tp 143
EURCAD.tp 100
GBPAUD.tp -228
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURGBP.tp 158
GBPCAD.tp -25
USDCAD.tp 3
EURNZD.tp -16
EURJPY.tp -22
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD.tp 1.3K
NZDUSD.tp 1.4K
EURCAD.tp 1.4K
GBPAUD.tp -3.4K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURGBP.tp 1.2K
GBPCAD.tp -309
USDCAD.tp 53
EURNZD.tp -218
EURJPY.tp -239
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.48 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +199.33 USD
Макс. убыток в серии: -259.96 USD

Нет отзывов
2025.12.11 09:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 17:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
