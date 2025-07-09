- Прирост
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
111 (75.00%)
Убыточных трейдов:
37 (25.00%)
Лучший трейд:
38.48 USD
Худший трейд:
-114.39 USD
Общая прибыль:
1 379.91 USD (17 741 pips)
Общий убыток:
-972.56 USD (13 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (199.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.33 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.48%
Макс. загрузка депозита:
12.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
70 (47.30%)
Коротких трейдов:
78 (52.70%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
12.43 USD
Средний убыток:
-26.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-259.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-259.96 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.22%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
435.66 USD (18.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.08% (435.66 USD)
По эквити:
24.05% (224.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD.tp
|18
|NZDUSD.tp
|18
|EURCAD.tp
|17
|GBPAUD.tp
|15
|EURCHF.tp
|14
|NZDJPY.tp
|14
|EURGBP.tp
|13
|GBPCAD.tp
|11
|USDCAD.tp
|10
|EURNZD.tp
|9
|EURJPY.tp
|6
|AUDJPY.tp
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD.tp
|85
|NZDUSD.tp
|143
|EURCAD.tp
|100
|GBPAUD.tp
|-228
|EURCHF.tp
|89
|NZDJPY.tp
|57
|EURGBP.tp
|158
|GBPCAD.tp
|-25
|USDCAD.tp
|3
|EURNZD.tp
|-16
|EURJPY.tp
|-22
|AUDJPY.tp
|63
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD.tp
|1.3K
|NZDUSD.tp
|1.4K
|EURCAD.tp
|1.4K
|GBPAUD.tp
|-3.4K
|EURCHF.tp
|842
|NZDJPY.tp
|942
|EURGBP.tp
|1.2K
|GBPCAD.tp
|-309
|USDCAD.tp
|53
|EURNZD.tp
|-218
|EURJPY.tp
|-239
|AUDJPY.tp
|890
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.48 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +199.33 USD
Макс. убыток в серии: -259.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPF-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
