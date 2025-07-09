SignauxSections
Maulana Miraj

MYFOREX2025

Maulana Miraj
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
TPF-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
93 (80.17%)
Perte trades:
23 (19.83%)
Meilleure transaction:
38.48 USD
Pire transaction:
-58.14 USD
Bénéfice brut:
1 222.10 USD (15 544 pips)
Perte brute:
-393.75 USD (5 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (199.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.33 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
22.96%
Charge de dépôt maximale:
10.06%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
14.13
Longs trades:
50 (43.10%)
Courts trades:
66 (56.90%)
Facteur de profit:
3.10
Rendement attendu:
7.14 USD
Bénéfice moyen:
13.14 USD
Perte moyenne:
-17.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-58.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.52%
Prévision annuelle:
91.30%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
58.63 USD (3.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.52% (58.14 USD)
Par fonds propres:
15.90% (179.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.tp 17
NZDUSD.tp 15
EURCHF.tp 14
NZDJPY.tp 14
EURCAD.tp 13
EURGBP.tp 11
USDCAD.tp 7
GBPCAD.tp 7
EURJPY.tp 6
GBPAUD.tp 5
EURNZD.tp 4
AUDJPY.tp 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.tp 79
NZDUSD.tp 129
EURCHF.tp 89
NZDJPY.tp 57
EURCAD.tp 66
EURGBP.tp 139
USDCAD.tp 56
GBPCAD.tp 99
EURJPY.tp -22
GBPAUD.tp 54
EURNZD.tp 20
AUDJPY.tp 63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.tp 1.2K
NZDUSD.tp 1.3K
EURCHF.tp 842
NZDJPY.tp 942
EURCAD.tp 915
EURGBP.tp 1K
USDCAD.tp 772
GBPCAD.tp 1.4K
EURJPY.tp -239
GBPAUD.tp 850
EURNZD.tp 343
AUDJPY.tp 890
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.48 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +199.33 USD
Perte consécutive maximale: -58.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TPF-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
