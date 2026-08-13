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XRPI: XRP ETF

5.54 USD 0.04 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPI汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点5.42和高点5.56进行交易。

关注XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRPI股票今天的价格是多少？

XRP ETF股票今天的定价为5.54。它在5.42 - 5.56范围内交易，昨天的收盘价为5.58，交易量达到203。XRPI的实时价格图表显示了这些更新。

XRP ETF股票是否支付股息？

XRP ETF目前的价值为5.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.58%和USD。实时查看图表以跟踪XRPI走势。

如何购买XRPI股票？

您可以以5.54的当前价格购买XRP ETF股票。订单通常设置在5.54或5.84附近，而203和0.73%显示市场活动。立即关注XRPI的实时图表更新。

如何投资XRPI股票？

投资XRP ETF需要考虑年度范围5.42 - 19.13和当前价格5.54。许多人在以5.54或5.84下订单之前，会比较-5.46%和。实时查看XRPI价格图表，了解每日变化。

XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，XRP ETF的最高价格是19.13。在5.42 - 19.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪XRP ETF的绩效。

XRP ETF股票的最低价格是多少？

XRP ETF（XRPI）的最低价格为5.42。将其与当前的5.54和5.42 - 19.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPI股票是什么时候拆分的？

XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.58和-67.58%中可见。

日范围
5.42 5.56
年范围
5.42 19.13
前一天收盘价
5.58
开盘价
5.50
卖价
5.54
买价
5.84
最低价
5.42
最高价
5.56
交易量
203
日变化
-0.72%
月变化
-5.46%
6个月变化
-27.20%
年变化
-67.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%