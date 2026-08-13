XRPI: XRP ETF
今日XRPI汇率已更改-0.72%。当日，交易品种以低点5.42和高点5.56进行交易。
关注XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XRPI股票今天的价格是多少？
XRP ETF股票今天的定价为5.54。它在5.42 - 5.56范围内交易，昨天的收盘价为5.58，交易量达到203。XRPI的实时价格图表显示了这些更新。
XRP ETF股票是否支付股息？
XRP ETF目前的价值为5.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.58%和USD。实时查看图表以跟踪XRPI走势。
如何购买XRPI股票？
您可以以5.54的当前价格购买XRP ETF股票。订单通常设置在5.54或5.84附近，而203和0.73%显示市场活动。立即关注XRPI的实时图表更新。
如何投资XRPI股票？
投资XRP ETF需要考虑年度范围5.42 - 19.13和当前价格5.54。许多人在以5.54或5.84下订单之前，会比较-5.46%和。实时查看XRPI价格图表，了解每日变化。
XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，XRP ETF的最高价格是19.13。在5.42 - 19.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪XRP ETF的绩效。
XRP ETF股票的最低价格是多少？
XRP ETF（XRPI）的最低价格为5.42。将其与当前的5.54和5.42 - 19.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRPI股票是什么时候拆分的？
XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.58和-67.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.58
- 开盘价
- 5.50
- 卖价
- 5.54
- 买价
- 5.84
- 最低价
- 5.42
- 最高价
- 5.56
- 交易量
- 203
- 日变化
- -0.72%
- 月变化
- -5.46%
- 6个月变化
- -27.20%
- 年变化
- -67.58%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%